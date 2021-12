Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Kunst als Mittel zur Überwindung der Pandemie – auch das ist ein Teil der Neuen Normalität, die heute so sehr in aller Munde ist. Während die Lockerung der Beschränkungen oder die Impfung für Kinder vieldiskutierte Themen sind, spricht derzeit kaum noch jemand über Lockdown, social distancing, Händewaschen, Masken, Handdesinfektionsmittel, Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Selbstisolierung. Doch was bedeutet es, unter heutigen Bedingungen als freischaffende*r Künstler*in zu arbeiten?

Dieser Beitrag basiert auf einer spanischsprachigen Produktion vom Radio Matraca, übersetzt ins Deutsche vom Radio Onda.

Hier geht es zum spanischen Orginalbeitrag.

Und hier lang gehts zum passenden Artikel auf Deutsch bei poonal.

Kunst in der Pandemie von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.