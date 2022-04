Gata engrifá – Feministischer Rap aus Chile sucht Unterstützung

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Das feministische Rap-Kollektiv „Gata engrifá“ aus Chile macht politische Straßen-Performances und singt über Gewalt gegen Frauen und soziale Ungleichheit, den Kampf um Selbstbestimmung und das Recht auf Abtreibung.

2018 hat sich die Gruppe gegründet, 2019 und 2020 haben Fernanda Calhueque, Francisca Badilla, Thiare Nine und Francisca Maturana bei den Straßenprotesten in Chile gesungen. Jetzt wollen sie ihr erstes Album produzieren. Dafür sammeln sie Geld per Crowdfunding.

Hier kannst du sie unterstützen: https://www.indiegogo.com/projects/gata-engrifa-feminist-rap-from-chile

Hier kannst du sie singen hören und sehen: https://www.youtube.com/channel/UCTTkqiEsS9H9upgtK5WSMIg und https://www.instagram.com/colectivogataengrifa/

El colectivo feminista Gata engrifá toca y canta sobre femicidios, desapariciones, violencia de la policía, desigualdad social, el derecho al aborto legal y seguro.

Para producir su primer disco piden apoyo vía Crowdfunding: https://www.indiegogo.com/projects/gata-engrifa-feminist-rap-from-chile

