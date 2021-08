Entrevista a Rodrigo Barchi presentando su libro: Diálogos con la música extrema

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Para comenzar con la serie de homenajes por los 100 años del nacimiento del educador libertario Paulo Freire entrevistamos a Rodrigo Barchi. Escritor brasileño, investigador, ecologista, profesor universitario. Pero ante todo, activista político y compañero freireano. Rodrigo acaba de lanzar un libro muy innovador dentro de las ciencias sociales rupturistas donde rescata los diálogos que la música extrema ha construido a través de la composición de sus letras con la cuestión ambiental. El libro rescata además los sermones críticos que se gestan en cada manifestación, actividades, conciertos populares donde estas bandas se presentan. Geógrafo de origen y gran interlocutor, aceptó responder preguntas simples para una entrevista de lujo donde repasa su trayectoria de vida y nos deja conceptos políticos que bien valen la pena reflexionar.

Muchas gracias por la entrevista Rodrigo, de qué parte de Brasil sos

Soy originario y residente de una ciudad mediana del Estado de São Paulo, llamada Sorocaba. Vengo de una familia muy pobre, y esto resultó ser crucial en mi inmersión en los estudios. Mi padre era trabajador de los talleres de la red ferroviaria, pero acabó siendo sancionado por la desastrosa gestión de la dictadura cívico-militar brasileña (1964-1985), lo que trajo mucha pobreza con una familia compuesta de 4 hijos y una esposa. Por tanto, acabó desarrollando un segundo trabajo, que era encuadernador de libros y enciclopedias. La gente traía los números semanales de la enciclopedia, los compraba en los quioscos y le pedía a mi padre que hiciera la encuadernación y, a menudo, la portada. Sin embargo, muchos de ellos no vinieron a recoger el ejemplar encuadernado, y cerca de 1/3 de lo que trajeron estaba metido en el sótano de la casa de mi abuela, donde vivíamos cuando yo era pequeño. Como hasta los 9 años vivíamos en regiones centrales de la ciudad (donde los alquileres eran más baratos debido a la devaluación de la región), no salía a la calle y acabé metiéndome en la lectura de los textos de las colecciones.

Todo se fue dando para que te conviertas en un gran consumidor de literatura amplia… en algún momento habrás comenzado a interesarte en temas más específicos. ¿Cuáles eran esos temas que te generaban más interés?

Bueno ahí lo tenía todo: Biblias ilustradas, revistas de cocina, revistas semanales y colecciones de conocimientos generales (historia, geografía, arqueología, ciencias naturales). Pero lo que realmente me encantó fueron las colecciones de plantas y animales, lo que me llevó a tener un gran cariño y empatía por ellos. De adolescente leí los libros obligatorios de la literatura brasileña (que ya llevaba mucho tiempo), como Machado de Assis, Lima Barreto, Aloísio de Azevedo, y autores de la segunda generación romántica, basados ​​en el Sturm und Drang europeo. Además de las enciclopedias científicas que seguía consumiendo, y algunos libros de ecología política, también había libros, fanzines y revistas anarquistas, que acabé adquiriendo en los conciertos punk a los que empecé a asistir cuando tenía unos 16, 17 años.

Ya luego cuando comencé la universidad, además de lecturas básicas en geografía general (de Alexander Von Humboldt a Yves Lacoste, de Vidal de La Blache a David Harvey y Edward Soja) y Brasil (Ruy Moreira, Milton Santos, Aziz Ab’Saber, Bertha Becker, Josué de Castro, Orlando Valverde y Manuel Correia de Andrade), me sumergí en los escritos de ecología política (Rachel Carson, Ivan Illich, André Gorz, Movimento Provos, The Ecologist Magazine, José Lutzenberger, Miguel Abella, Fernando Gabeira, Augusto Ruschi , además de una serie de manifiestos producidos por varios movimientos ecologistas) y educación ambiental, que mi base fueron los escritos políticos de Marcos Reigota, Por la Geografía de Brasil, me sumergí tanto en las obras de la literatura regional brasileña (Milton Hatoum, en la Amazonía; Graciliano Ramos, Euclides da Cunha y Guimarães Rosa en el noreste; Érico Veríssimo en el sur).

Actualmente, he estado estudiando y leyendo cosmología presocrática, Baruch de Spinoza, Henri Bergson, Deleuze, Guattari, Foucault, Antonio Negri, Michel Onfray. Esto en filosofía. También estoy leyendo varios textos de pensadores antropológicos sobre las concepciones del Antropoceno y el Chtulúceno, así como estudios sobre las cosmologías de los pueblos originarios de América. Autores como Donna Haraway, Anne Tsing, Eduardo Viveiros de Castro, Davi Kapenawa y Ailton Krenak. Además de constantes relecturas de Nietzsche y pensadores anarquistas.

A partir de esa formación literaria, imagino comienzan a formarse también tus convicciones ya inexorablemente hacia una militancia ecologista que se refleja en tu libro. Cómo surge la idea de escribir el libro?

Bueno este libro, “Diálogos com a Música Extrema” (Editora Fi, 2021, https://www.editorafi.com/167musica), como escribió el propio Marcos Reigota en el prefacio, empezó a gestarse en mi formación inicial, cuando estudié Geografía, hace 20 años. En mi trabajo de graduación en Geografía, hacia 2002, escribí un texto sobre discursos ecológicos en las letras y versiones de bandas que llamo música extrema, es decir, las disidencias y derivaciones más rápidas, ruidosas y agresivas del heavy metal y del punk rock. Estilos como thrash metal, death metal, black metal, grindcore, mincecore y crustcore. En ese texto, también realicé un mapa de los espacios donde estos estilos tuvieron lugar en la ciudad de Sorocaba, durante un período de 10 años (1992-2002). Solo retomé este trabajo durante el doctorado en Educación de la Unicamp, entre 2011 y 2016, en el que afirmé el carácter político de resistencia y no sumisión de estos movimientos (contra) musicales, afirmando que los espectáculos, los encuentros, las portadas, las letras , los libros vendidos durante los hechos, las conversaciones y las narrativas presentes, caracterizaron un poder ecológico y educativo generando un fenómeno de educación ambiental marginal, menor, libertaria y micropolítica manifestada en el trabajo de estos grupos. Hice algunos artículos basados ​​en mi tesis, explorando la presencia de educación ambiental alternativa en el movimiento de bandas como Nuclear Assault, Napalm Death, Terrorizer, Agathocles, Krisiun, Sepultura, Ratos de Porão, Wolves in the Throne Room, Nervosa y Arandu Arakuaa. . Y a partir de eso, el libro comenzó a ser posible.

Ahora sí, con qué se encontrará el lector, la lectora de tu libro

Algunas personas involucradas con la movida de la música extrema comenzaron a contactarme, a través de las redes sociales o correos electrónicos, y comenzaron a preguntarme sobre mis estudios, artículos y perspectivas. Muchos de los cuales, eran colegas que también estaban comenzando a realizar trabajos de investigación sobre estas bandas. En el campo de la historia, la educación, la filosofía, los estudios de traducción, la lingüística, la comunicación y la geografía. Terminamos estableciendo una red de chat en una red social y surgió la idea de producir una colección de artículos. A partir de los contactos que hicieron conmigo, organicé el grupo y creé una red. Busqué una revista donde pudiéramos publicar los artículos juntos, pero una serie de trabas y obstáculos burocráticos terminaron generando un esfuerzo muy desgastante para poder cumplir con los formatos y estándares de las revistas (muchas de las cuales están más preocupadas por cumplir con las clasificaciones de índices de mercado promovidas por las agencias que necesariamente establecen buenos debates y reflexiones. Además, los plazos para la publicación de textos son cada vez más largos (en algunos casos en Brasil, más de dos años), y nuestro esfuerzo no es exclusivamente académico, sino (contra) cultural, artístico y político. Fue entonces cuando pensamos en enviar a una editorial que pudiera publicar una colección de textos de diferentes perspectivas y tamaños en forma de libro. Editora Fi fue muy abierta y acogedora, y nos dio total libertad para trabajar. Y en ese sentido, Terminamos invitando a tres artistas, cuyas ilustraciones impregnan tanto el libro como la portada. Después de organizar la red y estructura del libro, todas las decisiones fueron colectivas, dando un carácter participativo y democrático al trabajo.

Y tu pasión por este tipo de música cuándo comienza

Desde los 15 años participo en eventos de Música Extrema. La región de la ciudad de Sorocaba tuvo un movimiento de bandas muy fuerte en la década de los 90, que fue cuando comencé a presenciar conciertos, festivales, conciertos punk, además de ir a lugares donde estaban los amantes de estos sonidos. En mi caso específico, me gustaban (me siguen gustando) muchas bandas de death metal y grindcore, y comencé a tener contacto con muchas personas en Brasil que tenían bandas, sellos discográficos y / o distribuidores de estas líneas. Siempre adquirí fanzines, CD, LP, EP y camisetas de bandas poco conocidas, pero con un sonido que siempre agradecí. Cuando recibía cartas de compañeros, siempre iban acompañadas de folletos, volantes, parches (trozos de tela para coser a la ropa) y pegatinas con insignias de bandas o mensajes de ecología libertaria y radical (discurso contra el uso de animales en el laboratorio, pro -Vegetarianismo y espectáculos contrarios con el uso de animales). Además de coincidir con las perspectivas que tenía desde que era preadolescente, me hicieron darme cuenta de que los movimientos y luchas ecologistas tenían un carácter fuertemente político.

El libro tiene un carácter político contestatario anti-capitalista. Elementos como la lucha de clases, el racismo, la militancia ecologista y también hay espacio para desnaturalizar el concepto tradicional de lo demoníaco

Dentro del libro, el artículo “Death Metal y la desnaturalización de lo demoníaco desde la perspectiva del ethos discursivo”, de Lucas Martins Gama Khalil, profesor del Departamento de Letras Vernáculas de la Universidad Federal de Rondônia, aborda precisamente el tema de lo gutural, profundo y Voz distorsionada de las composiciones de los grupos de death metal, y su asociación directa con lo diabólico, trayendo a ello un diálogo muy pertinente en torno a los campos del análisis del discurso, la producción de significados y la semántica.

Además, quisiera resaltar artículos como el cuarto texto de esta colección: “Anarchopunk y tecnologías sociales de resistencia: antirracismo y subversión de la blancura en la música del grupo Aus Rotten”, del Máster en Historia de la Universidad de Brasília Moacir Oliveira de Alcântara, que trae cada aspecto militante de las canciones del grupo anarchopunk American Aus Rotten, especialmente el carácter antirracista del tema Absent Mind, que se discute a fondo, en intensos diálogos con Stuart Hall, Frantz Fanon y Felix Guattari, entre otros. Los aspectos militantes antifascistas y antirracistas de la música extrema, especialmente el rojo y el black metal anarquista, en diálogo directo con algunos aspectos del pensamiento de Friedrich Nietzsche, son el centro del debate que plantea el texto del doctorando en Filosofía en Universidad Estadual del Oeste de Brasil Paraná y productor visual del canal Flashbanger, Roberto Scienza, titulado “O Antipátria: Ensayo sobre una transvaluación de valores en el Black Metal”.

De mi contribución personal me gustaría mencionar “¿Qué tiene que decir la Música Extrema a las ecologías?”, el texto busca construir un diálogo directo entre los aspectos más radicales de la Ecología Política, y la educación ambiental que se relaciona con ellos y lo que es más rebelde y revolucionario en las perspectivas de la música extrema, teniendo como diálogo el pensamiento de Paulo Freire en su carácter más indignado y en torno a lo que el educador de Pernambuco sugirió como “Pedagogía de la Rabia”.

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, abrió recientemente una tercera investigación contra el presidente Jair Bolsonaro… cómo estás viviendo este presente político en tu país y principalmente en el contexto de pandemia

Desde las elecciones presidenciales de 2014, con la re-elección de la ex presidenta Dilma Rousseff, pasando por el golpe de 2016, y la sospechosa elección de 2018, Brasil se encuentra en un momento de creciente debilitamiento de las instituciones al servicio de los intereses de la sociedad civil. Desde agencias de salud, educación y cuidado del medio ambiente, hasta la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas, además de los parlamentos, cuya representación es muy frágil y más enfocada a los intereses de las clases dominantes. Mientras tanto, se amplían los privilegios y garantías a los más altos niveles de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y militar, haciendo que todo el trabajo y los recursos producidos por la población sirvan cada vez más para satisfacer lujos y gratificaciones, además del pago y fortalecimiento de las finanzas. e instituciones bancarias, que agotan cada vez más la plusvalía producida por los trabajadores. No es que la situación no fuera difícil antes, pero en los últimos 7/8 años, la situación ha empeorado mucho. Los recursos para la investigación científica se acercan a cero, y se repite un fenómeno que era común en los años 80 y mediados de los 90, que es la „fuga de cerebros“, es decir, científicos que salen de Brasil para poder trabajar (yo incluso acepto invitaciones. .. eh eh eh). Actualmente, los casos de corrupción en torno al gobierno de Bolsonaro y las Fuerzas Armadas no dejan de aparecer, haciendo que, como una forma de disminuir la atención a estos casos, los militares del gobierno, y el propio presidente, expresen constantemente discursos amenazando con un golpe de Estado. elecciones, democracia y minorías activas.

Esto hace parte del caos intencional que el gobierno de Bolsonaro ha arrojado en todo el país, con la minimización de la pandemia, el ridículo de los enfermos y muertos, la falta de apoyo a los profesionales de la salud y, según las investigaciones impulsadas por el Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado brasileño, la compra aparentemente fraudulenta de medicamentos ineficaces en la lucha contra el Covid-19 por parte de las Fuerzas Armadas, además de negociaciones sospechosas para la compra de vacunas sobrevaloradas por empresas intermediarias en connivencia con el Ministerio de Salud., El presidente Desafía constantemente la medida sanitaria de gobernadores y alcaldes, fomentando aglomeraciones y la negativa a usar máscaras.

Un gobierno de extrema derecha con pretensiones de internacionalizar el espanto

Este tipo es un entusiasta de la dictadura cívico-militar brasileña entre los años 60 y 80, y sus prácticas de saqueo, secuestro, terrorismo de estado, tortura, violación, asesinatos y ocultación de cadáveres. Siempre elogió al ex dictador Augusto Pinochet, en Chile, y en 2019 elogió públicamente a otro títere autoritario, el paraguayo Alfredo Stroessner, condenado en su país por trata, pedofilia, violación y asesinatos en masa.

A mediados de julio, uno de los diputados federales que apoyaban al gobierno, llamado Bia Kicis, y uno de los hijos del presidente, llamado Eduardo Bolsonaro, también diputado federal, recibieron la visita de la parlamentaria alemana Beatrix von Storch, vinculada a la extrema derecha. Partido AfD., Nieta de los ministros de Hitler y sospechosa de tener vínculos con bandas neonazis en Alemania. No es la primera vez que los radicales de extrema derecha, que predican la superioridad aria blanca, han mostrado su apoyo al gobierno de Bolsonaro. Pero esta fue la muestra más abierta de apoyo mutuo. Desde hace más de 10 años, muchos brasileños de movimientos sociales han denunciado el surgimiento de grupos de extrema derecha en los partidos políticos, y hoy existe un vínculo muy estrecho entre muchos sectores de las Fuerzas Armadas, grupos paramilitares de milicias rurales y urbanas, y altos niveles. de religiones neopentecostales, combatientes de movimientos sociales ecológicos, cultura afro, grupos LGBTQIAP +, trabajadores campesinos y otras asociaciones civiles.

Me imagino desde lo personal, por tus actividades puntuales, la indignación que te genera este tipo

Yo personalmente siempre he visto manifestaciones neonazis en zonas urbanas, e incluso se han producido algunos conflictos entre punks y miembros del metal, contra miembros de la extrema derecha. Pero eran grupos muy reducidos, que hoy, al parecer, han tomado al país por asalto.

En relación al medio ambiente, promueve el mismo tipo de prácticas ejercidas por la dictadura, y promueve una brutal destrucción del resto de los paisajes naturales brasileños, en nombre de la „explotación económica“, con gran apoyo de sectores criminales, como acaparadores de tierras (falsificadores de propiedades rurales), garimpeiros (exploradores ilegales de oro y piedras preciosas, destructores impunes de bosques y ríos) y milicias (paramilitares que actúan en ciudades y zonas rurales, y que forman un verdadero ejército paralelo en apoyo del extremo brasileño). derecho). El ecocidio, el genocidio de la población negra y el etnocidio de los pueblos originarios parece ser la política del gobierno de Bolsonaro. Además de la acción radical contra servidores públicos, educadores y científicos.

Para ir concluyendo y aprovechando que estamos próximos al centésimo aniversario del educador brasileño Paulo Freire, contanos qué representa Paulo Freire en tu carrera, en tus trabajos… en tu vida

Dividiré esta pregunta en dos respuestas. La primera parte trata sobre la cobardía de una serie de influencers y coaches digitales, que han ido escribiendo y publicando una serie de textos y videos de críticas infundadas y superficiales sobre el contenido de la obra de Paulo Freire. Lo acusan de “adoctrinador comunista”, que utiliza su teoría para difundir una formación orientada exclusivamente a los intereses de una izquierda autoritaria. Pura estupidez. Yo soy de la perspectiva de que estos detractores o nunca leyeron una sola página de los libros de Paulo Freire, o hicieron una lectura superficial, prejuiciada y preestablecida de unas pocas y puntuadas páginas. Una lectura adecuada, profunda y atenta de toda la obra del educador brasileño / pernambucano -desde sus primeros libros hasta los textos de los 80 y 90, donde hace una relectura crítica de lo que escribió- notará que Freire está muy lejos de lo que propagaron las duras izquierdas de América Latina y de los regímenes totalitarios de Europa del Este. Sus perspectivas se acercan mucho más a un pensamiento libertario crítico con el Estado y el capital, y su propuesta metodológica dialógica es un ejercicio de democracia en su sentido más participativo e igualitario. Muchas de las nuevas teorías liberales y mercantiles en educación, como las metodologías activas y las „aulas invertidas“, no son más que apropiaciones inescrupulosas de las sugerencias de Freire (usando la terminología propuesta por Reigota), con el agravante de que eliminan por completo el carácter de educación política propuesta por Paulo Freire.

He dialogado cada vez más con la obra de Paulo Freire y cada vez lo llevo más a mis textos y a mi práctica pedagógica diaria. Incluso con la pandemia y las clases remotas a través de plataformas digitales, busco constantemente expandir el alcance democrático y dialoguista de mis clases, buscando construir no una mejor forma de „transmisión de conocimiento“, sino una forma de construir otro conocimiento en base a lo que cada uno de mis alumnos traen a clase. Y desde una perspectiva ecológica de la educación influenciada por Paulo Freire, también he intentado, cada vez más, dialogar con el mundo y sus seres vivos, para intentar comprender cuánto se da esta influencia externa en mi propia formación profesional, política y ética, para ayudar también a mis alumnos y alumnas a hacer lo mismo.

Rodribo Barchi es licenciado en Geografía por la Universidad de Sorocaba (UNISO), en Pedagogía por la Universidad de la Ciudad de São Paulo (UNICID); Tiene un posgrado en Educación Ambiental de la Escuela de Ingeniería de São Carlos de la Universidad de São Paulo y en Gestión de la Educación Pública de la Universidad Federal de São Paulo (UNIFESP). Tiene una Maestría en Educación de la Universidad de Sorocaba (UNISO), donde fue supervisado por Marcos Reigota. Es Doctor en Educación de la Universidad Estadual de Campinas. Actualmente esta haciendo un posdoctorado en el Programa de Educación Científica de la Universidad de Rio Grande (FURG. Es docente del Programa de Postgrado en Educación de la Universidad Ibirapuera (UNIB). También es profesor de la Universidad de Sorocaba de “Universidad y Transformación Social” y profesor invitado en el Programa de Doctorado en Educación, Ciencia y Arte de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, (UABJO), que coordina la profesora Letícia Briseño.

Para descargar el libro gratis:

https://www.editorafi.com/167musica

Entrevista a Rodrigo Barchi presentando su libro: Diálogos con la música extrema von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.