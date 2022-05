Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Februar in Montevideo. Karnevalszeit. Aus der Karneval-Kultur in Uruguay ist der Candombe nicht wegzudenken. 2009 von der UNESCO zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt, verbindet Candombe Gesang, Tanz und Percussion.Der ursprüngliche Candombe wurde von den Menschen afrikanischer Herkunft praktiziert, die sich in der Kolonialzeit an den Ufern des Río de la Plata angesiedelt hatten. Es waren Menschen, die zwangsweise aus ihren Ländern gebracht und versklavt worden waren. Schriftliche Erwähnung fand diese besondere kulturelle Ausdrucksform erstmals im Jahr 1834 in Montevideo. Radio Matraca sprach mit dem Meister des Candombe Perico Gularte.

„Die Trommel steht für das Leben“ von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.