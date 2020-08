Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Das Corona-Virus ist längst in allen Ecken Lateinamerikas präsent, auch im Amazonas. Inzwischen sind in der Region über 700.000 Fälle bekannt. Das die Ausbreitung so schnell voran schreitet ist auch ein Kommunikationsproblem: die Hygienetipps aus Radio und Fernsehen gehen an der Realität der Menschen vorbei, wenn sie überhaupt empfangen werden. Gerade in indigenen Gemeinden fehlt es zudem an Telefon- oder Internetverbindungen, um möglichst kontaktlos am sozialen Leben teilzunehmen. Wir haben uns umgehört, wie die Bewohner*innen des Amazonas vom Corona-Virus überrascht worden sind und wie sie sie versuchen ihre Gemeinden zu stärken und zu schützen.

Zu diesem Beitrag gibt es auch einen poonal-Artikel, den Ihr hier lesen könnt.

Community Medien im Amazonas vereint gegen Corona von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.