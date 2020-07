Brasilianisch-Unterricht mit antilinker Propaganda

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Montevideo, 14.07.2020, la diaria).- Das brasilianische Außenministerium unter der Leitung von Ernesto Araujó ist einer der wichtigsten Stützpfeiler der Regierung Bolsonaro und seiner dezidiert antilinken Ausrichtung. Ihm untersteht das Bildungsnetzwerk Red Brasil Cultural, dessen Aufgabe es ist, die Verbreitung der brasilianischen Sprache in der Welt zu fördern. Zu den neuen Lehrmitteln gehört ein Text zur Übung von Flexionen, der mit diskreditierenden Aussagen über den Expräsidenten Luiz Inácio Lula da Silva (PT), die Landlosenbewegung MST (Movimento Sem Terra) und vergangene argentinische Regierungen arbeitet. Zudem sind rassistische und sexistische Referenzen enthalten. In 44 brasilianischen Kulturzentren in aller Welt soll nun mit Hilfe dieses Materials Portugiesisch gelehrt werden:

„Wenn MST sich unsere Länder aneignet, dann werden wir sie nie wieder zurückbekommen.“

„Wenn ich gewusst hätte, dass Lula so korrupt ist, hätte ich ihn nicht gewählt.“

„Argentinien ist in den letzten 10 Jahren verarmt.“

„Wenn sie sich die Haare glätten würde, würde sie hübscher aussehen.“

„Wenn die Frauen nicht abtreiben würden, gäbe es nicht so viele illegale Abtreibungskliniken.“

Die Meldung hatte die investigative Nachrichtenagentur Agência Pública durch eine Lehrerin erreicht, die bei dem Bildungsnetzwerk tätig ist, einer Institution, die mit den brasilianischen Botschaften zusammenarbeitet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur hatte die Abteilung für die Verbreitung der portugiesischen Sprache des Außenministeriums externe Firmen für das Verfassen der Texte beauftragt.

Agência Pública zufolge kommt es zum ersten Mal vor, dass der Inhalt des Unterrichtsmaterials eine so klare ideologische Linie verfolgt. Nach Ansicht der Portugiesisch-Lehrer*innen bedeutet dies einen Verstoß gegen das interkulturelle Profil, auf denen die Bildungszentren basieren. Einige Lehrer*innen äußerten sich überrascht über den Inhalt dieser Texte, da die Regierung Bolsonaro bislang offensichtlich dem Beschluss gefolgt war, politische Themen zu vermeiden.

