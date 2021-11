Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Was hat ein gemütlicher Spaziergang durchs Bayrische Viertel in

Berlin mit der Kolonialisierung Lateinamerikas zu tun? In welcher Verbindung steht der Wittenbergplatz in Schöneberg mit der deutschen Auswanderung nach Chile im 19. Jahrhundert? Und wie kann man beim Schlendern durch die Mall of Berlin den Indigenen Guna begegnen?

Der Stadtspaziergang „CONECTANDO – AUF DEN SPUREN LATEINAMERIKAS IN BERLIN“ gibt darauf Antworten. Bei einem der Spaziergänge vom FDCL e.V. waren wir mit unserem Aufnahmegerät dabei.

Auf den Spuren Lateinamerikas in Berlin von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.