Hallo und willkommen zu der neuen Folge unserer Podcast-Reihe Intercambio-Ausgetauscht. Der gemeinsame Podcast mit dem NPLA und dem Freiwilligendienst ICJA.

In unserer letzten Folge haben wir uns mit Mafe, Romina und Anderson über Stereotype und die eigenen Bilder im Kopf unterhalten. Da es zu diesem Thema eine Menge zu sagen gibt, geht es in der neuen Folge auch wieder um Stereotype. Nicht nur wir haben anderen gegenüber Vorurteile im Kopf, auch andere uns gegenüber. Wie war es für die drei Freiwilligen, als sie ins Ausland gingen? Was wurde ihnen als typisch kolumbianisch oder typisch deutsch unterstellt? Das kann manchmal ärgerlich und manchmal auch sehr albern sein. Die Wirkung von Stereotypen unterschätzen sollte aber niemand. Deswegen haben wir uns am Schluss darüber unterhalten, was das gefährliche an Stereotypen sein kann.

Viel Spaß beim Hören.

#4 Was die anderen denken – die neue Podcast-Folge von ICJA und dem NPLA von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.