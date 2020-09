Un mensaje desde Moria

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Este mensaje fue transmitido en una manifestación el 9. Septiembre 2020. La protesta se generó espontáneamente después de conocerse que el campo de refugiados Moria en Grecia había sido destruido por un incendio. Dejamos el audio original, una traducción se puede encontrar a continuación; Más contexto abajo.

Traducción:

„Mi nombre es Salaman. Soy uno de los refugiados del campo Moria. Simplemente les quiero explicar lo que realmente está pasando acá. Como saben el incendio fue producido por unos fascistas. Moria es un campo grande en el que viven más de 12000 personas. Personas vulnerables, en condiciones de vida desastrosas, sumada la cuarentena desde que se confirmaron casos de covid-19. Con todo lo que estaba pasando la gente igual no se quejaba. Pero ahora incendiar el campamento eso ya es demasiado. Toda la gente vulnerable que vive acá, niñes, mayores, mujeres embarazadas. Todas esas personas quedaron a la intemperie, sin comida, sin agua, sin poder ducharse, abajo del sol. Están durmiendo y viviendo en la intemperie sin saber a donde ir. Esto ya es demasiado.

Como saben nadie eligió vivir en el campo de refugiados, todes tienen su razón de haber terminado acá. Hoy somos nosotres, pero nunca se sabe mañana les puede tocar a ustedes. Por favor necesitamos su ayuda. Es un buen momento para ayuda Si realmente quieres ayudar, hazlo no lo dudes. No le dejen toda la carga a Grecia, que sola no puede lograr nada. Necesitamos su ayuda por favor. Les daré un buen ejemplo. Si tú das tu mano para ayudar, tu mano no tiene que (?), es solo para ayudar. Si realmente quieren ayudar ahora en un buen momento, no se detengan, piensen en todas las familias las personas vulnerables, todas las mujeres embarazadas, todos los niñes.

En este momento no tenemos comida, no tenemos agua, estamos bajo el sol. El sol quema, hace mucho calor hoy. Por favor traten de hacer algo. Estoy muy estresado y triste hoy, tengo un trauma, en este momento no puedo seguir explicándoles más, pero les mando este pequeño mensaje. Así que si pueden hacer algo, por favor creo que es un buen momento para ayudar. Necesitamos su ayuda realmente. Si realmente quieren ayudar, por favor abran sus fronteras. Por favor encuentren una solución rápida, no demoren mucho. Porque las personas que están aquí no van a soportar mucho a la intemperie, sin nada, sin ningún apoyo, con todos estos traumas. Hagan algo antes de que sea demasiado tarde.“

El pasado 9 de septiembre más de 10.000 personas se movilizaron de manera espontánea en #Berlin en repudio a los acontecimientos en el campo de refugiados #Moria. Bajo la consigna: “Evacuación inmediata de todos los campos de refugiados en las fronteras Europeas”, se marchó de forma pacífica y se exigió la renuncia del Ministro del Interior alemán Horst Seehofer.

El pasado martes en la noche se incendió uno de los mayores campos de refugiados, el campo Moria, ubicado en la isla Griega de Lesbos, lo que llevó a una destrucción total del lugar. Este incendio, que es el segundo del 2020, deja a más de 13.000 personas en situación de completo desamparo.

La población de Moria, ha transitado la crisis sanitaria sin apoyo alguno de los estados Europeos. La única medida de apaño era la conocida “Corona task-force”, una estructura autogestionada que buscaba en las condiciones de extrema precariedad otorgar un mínimo de cuidado colectivo para limitar la propagación del virus.

El incendio fue precedido por demostraciones que se desataron en el interior del campo, tras imponerse un sistema de cuarentena total, al confirmarse los primeros 35 casos de COVID-19. Esto significaba un aislamiento total dejando a la población sin posibilidades de ayuda humanitaria y forzándoles a un estado de aglomeración constante.

Las condiciones higiénicas del campamento hacían imposible una protección efectiva contra la propagación de la pandemia: el no acceso a agua potable, falta de instalaciones sanitarias pertinentes, ausencia total de materiales de higiene necesarios en esta crisis sanitaria mundial y la aglomeración que violaba todas las reglas de distanciamiento social impuestas por la mayoría de los gobiernos europeos para su población. Esto sumando a una falta crónica de atención médica y acceso a alimentos necesarios.

Si bien no está claro aún qué causó el incendio, se maneja la posibilidad de que haya sido provocado por extremistas de derecha. Esta catástrofe humana, que deja muchas muertes, desató una crisis social en la Isla de Lesbos, ya que les habitantes de la misma atacaron repetidamente a la población de Moria bloqueando los caminos para hacer más difícil la fuga de quienes, desesperades por salvar sus vidas buscan refugio en pueblos aledaños.

Lesbos es hoy una vergüenza para la comunidad Europea que sigue viviendo a costa de las vidas de otres. Hay cientos de niñes y jóvenes no acompañades en el campamento, entre los cuales se reportan un número perturbador de intentos de suicidio. La ayuda humanitaria y apoyos psicológicos no tiene acceso a esta población y los gobiernos Europeos no ofrecen soluciones reales para el apoyo emocional qué les niñes y jovenes merecen. El pasado mes de agosto, el Ministro del Interior Alemán Seehofer prohibió la entrada de 300 niñes y jóvenes residentes de Moria, que había sido solicitada por los gobiernos de Berlín y Hamburgo.

¡Moria muestra que el colonialismo sigue intacto!

Fotos: Lucia Trías

#WirHabenPlatz

#LeaveNoOneBehind

#SeehoferRuecktritt

Un mensaje desde Moria von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.