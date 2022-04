Resúmen del evento „Migraciones centroamericanas en pandemia“

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Berlín, 21 de abril de 2022, Radio Matraca). La pandemia del Covid 19 ha afectado especialmente a las personas en situaciones precarias, como las sufren migrantes y refugiados – ya que para mucha gente el Virus es solo una razón más para abandonar su país de origen. México forma uno de los corredores migratorios más transitados del mundo. Para aprender más sobre el tema de las migraciones centroamericanas en pandemia Radio Matraca realizó una muestra de fotos y un evento en línea de lo cual aquí compartimos impresiones y extractos.

„Bienvenidos a México“

Berlin Kottbusser Tor. En las ventanas cuadradas del centro cultural Aquarium se ven fotografías de gran tamaño. En una de ellas, se ve a un joven sentado junto a la vía del tren, como soñando en una vida mejor mirando hacia lo lejos. En otra, una multitud de personas a punto de tomar asiento arriba de un tren de carga, llevando mochilas, bolsas de plástico y cochecitos de niños. Otra muestra detrás de una valla enorme, policías fronterizos miran estoicos a través de unas rejas bajo un cartel que deja leer „Bienvenidos a México“. Las fotografías son testimonios de varios viajes del artista y fotógrafo Pablo Allison, acompañando a personas en camino desde paises centroamericanos hacia México y Estados Unidos. Junto a la investigadora social mexicana Margarita Nuñez Radio Matraca se les invitó a hablar de sus experiencias y saberes en un conversatorio en línea.

Margarita Nuñez: „Se considera que México es el corredor migratorio más transitado del mundo, no solo por las personas que vienen de centroamérica y cruzan México, sino incluso por las propias personas mexicanas. Hoy en día hay 11 millones de mexicanas y mexicanos viviendo en Estados Unidos. La mayoría de quienes transitan por México son personas de esta región de Honduras y El Salvador. Ahora cada vez más estamos viendo países como Nicaragua, Haití, Cuba y Sudamérica. De dos años para acá, muy relacionado con la pandemia, estamos viendo personas de Colombia, Venezuela o Ecuador.“

Múltiples formas de violencia causan las migraciones

Margarita Nuñez, investigadora social de la Ciudad de México, lleva más de una década de experiencias acompañando migrantes desde la ciencia. A través de una presentación de sus fotos el fotógrafo Pablo Allison nos acercó a una de las diversas causas de las migraciones: el control territorial por pandillas en muchas regiones de Centroamérica.

Pablo Alisson: „El niño (…) había sido acosado por la pandilla local de la zona donde él vivía y lo querían reclutar, él no quiso y lo querían matar por consecuencia de no querer ser parte de la estructura criminal. Después de dos años la mamá decide que lo mejor para el niño es que se vaya.“

Las fotos de Pablo transmiten distintos mensajes, de destinos de personas en momentos difíciles y únicas, muestran las circunstancias de la decisión de mucha gente salir de su país. En una de estas fotos se muestra un joven Salvadoreño con una mochila en la puerta de su casa mientras que su mamá le está abrazando llorando. Pablo describe que sumando a los problemas estructurales son especialmente jóvenes las víctimas de una constante estigmatización por las fuerzas gubernamentales y grupos represores como la policía. Otra foto da la impresión de armonía, se ve a un grupo de personas que parecen teenagers parando y bañándose en un río rodeado por piedras grandes.

Actores políticos, no víctimas pasivas

Pablo Allison: „Esta es una escena de 2018 de lo que también sucede no, cuando hay un viaje tan traumático como este de escapar de sus casas, también se presentan momentos de paz y de felicidad (…). Este fue uno de ellos.“ Agrega Margarita Nuñez: „(…) coincido con Pablo que dijo que en sus fotos las personas sonríen. Algo que siempre buscamos destacar es (y yo desde el trabajo que realizo también siempre busco resaltar) es que las personas frente a estas situaciones no son víctimas pasivas – al contrario: son agentes políticos y en sus procesos migratorios en sí mismos pues se constituyen como procesos de resistencia, no.”

Viendo las diversas amenazas de las personas en camino hacia México y la frontera con EEUU Margarita Nuñez nos introduce a la percepción de la migración como un forma de resistencia que corresponde al entendimiento del concepto de „migración forzada“.

Margarita Nuñez: „Y en este sentido entender la migracion desde este enfoque – es importante porque nos permite entender que el hecho en si de que las personas tengan que salir de sus paises es una violación a los derechos humanos sobre las cuales hay que movilizarnos y exigir justicia y reparaciones etc.“

Cada vez más razones para migrar

Además la scientifica social nos explica que las características de las migraciones en México son parecidas al resto de mundo: aparte de que la migración se está globalizando y de que cada vez hay más países involucradas que expulsan o reciben o transitan migrantes, los procesos se van volviendo cada vez más rápidos y se intensifican, así como se politizan cada vez más. Al mismo tiempo hay cada vez más razones para migrar: violencias estructurales, violencia de género, violencia intrafamiliar, la pobreza y en los últimos años cada vez más fuerte el cambio climático.

Margarita Nuñez: „Y esto nos habla de que las condiciones de vida en los países de orígen están expulsando ya pues poblaciones enteras. No es como esta migración que hace varias décadas se pensaba como los hombres jóvenes solos que van a trabajar. (…) Lo que sí ha cambiado es la manera en que las mujeres emigran ahora. Mientras antes se emigraba por motivos de reunificación familiar o para alcanzar a sus esposos o para juntar a sus hijos etc. y emigraban en familia. Ahora viajan cada vez más solas o solas con sus hijos, como ellas jefas de familia y además lo hacen con intención también de buscar trabajo.“

“La luz de la bestia”

Pablo: „La bestia es un tren que los mismos migrantes han catalogado como la bestia. Es un tren de carga que tiene una longitud de operación desde Canadá al sur de México.” Por la situación de precariedad mucha gente que viaja desde países centroamericanos han utilizado tradicionalmente el tren de carga. Hace dos años el fotógrafo publicó su libro nombrado „La luz de la bestia“ foto documentando el viaje de miles de personas arriba de este tren de carga. Él aclara que todas las rutas por México son peligrosas para las personas migrantes porque los carteles de drogas muchas veces están controlando las rutas migratorias.

Pablo Allison: “Esta es una imagen desde arriba del tren. Íbamos al rededor de 600 personas viajando esta noche desde la zona de Tierra blanca en el estado de Veracruz, una zona muy muy acosada por el narcotráfico también.”

“México es un país tapón”

En otra Foto de Pablo un graffiti en el muro de México hacia Estados Unidos que está muy fortalecido „Ni delincuentes ni ilegales – somos trabajadores internacionales“. Margarita Nuñez: „De manera muy dramática México se convierte en el muro de contención de las personas migrantes para Estados Unidos. Estados Unidos despliega diversas estrategias geopolíticas con la intención de recorrer la frontera sur de EU hasta la frontera sur de México.“

Ella habla de México como “país tapón” y se refiere a que la frontera de Estados Unidos se externaliza desde hace muchos años, empezando con que en 1993 en el marco de las negociaciones del tratado de libre comercio de América del Norte (NAFTA) se creó el instituto nacional de migraciones. En 2019 Donald Trump implementó los MPPs (Migrant Protection Protocols) que comúnmente se conoce como el programa “Quédate en México”.

Margarita Nuñez: „Esto que quiere decir? Que cualquier persona que llega a EEUU por la frontera de México y EEUU y quiere solicitar asilo en EEUU empieza su trámite en una corte de asilo en EEUU, pero durante todo su proceso que puede durar 6 meses (en 2019 duraron algunos a dos años). Y para todo este proceso de asilio la gente se tiene que quedar en México.”

Ilegalización de migrantes „por motivos de salud pública“

Trump también llevó adelante la militarización de la frontera con México instalando la Guardia Nacional dentro del territorio mexicano. Según Margarita Nuñez esta policía militar bajo el lema de perseguir el narcotráfico en realidad está regulando y controlando la migración. Con la aparición de la pandemia en marzo de 2020 se implementa otra pauta política que se le llama el „título 42“ – „por motivos de salud pública“.

Margarita Nuñez: “Entonces esta ley de salud pública de EEUU en el contexto de la pandemia cierra las fronteras para cruces de personas „no esenciales“ y hoy en día los cruces no esenciales en la frontera México- Estado Unidos son las solicitudes de asilo. Hay turismo, hay cruces del comercio evidentemente, pero para solicitantes de asilo nadie puede cruzar la frontera de manera formal. Y esto nos habla de que (…) en realidad las poblaciones se ilegalizan.“

Enfrentados a las amenazas en los países de tránsito, a la fuerte militarización de las fronteras, expuestos a los peligros del crimen organizado dentro de México y, desde hace dos años, constreñidos por la pandemia de COVID 19 y sus políticas, un gran número de personas están atrapadas en México. Como respuesta política y social a esta complicada situación, las personas migrantes están formando grandes caravanas, creando redes para movilizarse juntos.

Covid 19 y migración – la inmovilidad en América

Margarita Nuñez está trabajando en el proyecto internacional universitario „Inmovilidad en América“ en el que, a partir de ya no poder generar datos de trabajo de campo, en la pandemia buscan sumar informaciones sobre migraciones según los medios de comunicación.

Margarita Nuñez: „Con la pandemia se cierran las fronteras, se cierran las oficinas. Los centros de detención se vuelven ademas lugares donde por el hacinamiento que se vive se vuelven lugares de alto riesgo, aumenta la discriminación, aumenta la xenophobia. Entonces todo esto de lo que he venido hablando a partir de la pandemia se profundiza y se vuelve mucho más violento. Y por un lado todas estas medidas de contención y de discriminaciones etc se refuerzan, pero por otro lado también todos los factores impulsando a las personas a migrar pues también se refuerzan. Aumenta la pobreza, aumenta la falta de empleo, la violencia y pues esto genera como las personas migrantes se vuelven personas esenciales porque son las que realizan los trabajos que mantienen y afloran las economías en todo el planeta: la agricultura, los servicios etc. Pero también se vuelven poblaciones desechables cuyas vidas realmente no importan.“

„No se puede frenar cosas tan potentes como la migración“

Al final del conversatorio en línea Pablo Allison y Margarita Nuñez ambos concluyen que es importante concientizar sobre las migraciones como hechos de resistencia tanto en México como en Alemania, ya que es un proceso global. Haber empezado este artículo hablando de la muestra de fotos en el centro de Berlín, entonces al final traemos las palabras de Margarita Nuñez desde México a Alemania. Donde otra vez está llegando mucha gente en búsqueda de una vida digna y en paz.

Margarita Nuñez: „Y estamos viendo esta creciente tensión de más migración y más restricción pero en realidad esto no va a parar. Entonces en la medida de que veamos esta humanidad por lo que es, por la fuerza por todo lo que se construye en términos humanos, culturales, políticos en el camino a partir de las personas y resaltemos esto y nos enfoquemos en esto y en potenciar esto, es la única medida en la que vamos a poder transitar como humanidad a ser mejores personas realmente, porque no podemos seguir excluyendo o intentar frenar cosas que son tan potentes y tan enormes como la migración.“

