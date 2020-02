Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Das Leben für Transfrauen in Costa Rica ist gefährlich. Wie in anderen Teilen der Welt sind sie vielfacher Diskriminierung ausgesetzt. Einem Großteil der Transfrauen bleibt nichts anderes übrig als ihren Körper auf der Straße zu verkaufen. Oft hängt dies damit zusammen, dass Transfrauen über geringere Schulabschlüsse und kaum soziale Auffangnetze verfügen. Sie werden von ihren Familien verstoßen und von der Gesellschaft als abnormal dargestellt. Eine Studie des Gesundheitsministeriums von 2018 besagt zudem, dass jede vierte Transfrau in dem mittelamerikanischen Land HIV positiv ist. Doch langsam bewegt sich etwas. Onda hat vor Ort mit Aktivistinnen über die Situation von Transfrauen und Sexarbeit gesprochen.

Dazu erscheint demnächst auch ein poonal-Artikel.

Transfrauen in Costa Rica von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.