Covid-19 hat das Leben vieler Menschen in den letzten zwei Jahren auf den Kopf gestellt, so auch in Lateinamerika.

Die eingeführten Lock-Downs und Beschränkungen haben zu harten Rückschlägen für die Geschlechtergerechtigkeit geführt.

Hinhörer- Geschlechtergerechtigkeit in der Neuen Normalität von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.