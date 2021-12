Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

(Washington DC, 8. Dezember 2021, democracy now/poonal).- In Chile ist die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert worden. Nach Jahren der Arbeit aktivistischer Gruppen und des politischen Druckes stimmten beide Kammern des Kongresses am 7. Dezember für die Legalisierung der Ehe zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts. Der Gesetzentwurf sieht außerdem das Recht auf Adoption, weitere Rechte für Eltern gleichen Geschlechts sowie volle eheliche Rechte vor.

Senator Álvaro Elizalde von der Sozialistischen Partei Chiles (PS) drückte gegenüber democracy now seine Freude aus: „Ich denke, es ist ein historischer und relevanter Tag. Es handelt sich um eine zivilisatorische Eroberung, für die sich jahrelang angestrengt und gekämpft wurde. Es ging nicht nur darum, das Gesetz zu ändern, sondern auch darum, die Kultur zu verändern.“

Die historische Abstimmung fand kurz vor der am 19. Dezember anstehenden zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Dort stehen sich der ehemalige Studierendenaktivist und progressive Politiker Gabriel Boric und der extrem rechte Kandidat der Republikanischen Partei José Antonio Kast gegenüber. Kast hatte sich als Abgeordneter stets gegen die Rechte der LGBTIQ*-Community ausgesprochen.

