„Die patriarchalische Kultur überwinden“ – Interview mit Morena Herrera

Morena Herrera wurde 1960 in El Salvador geboren und lebt in Suchitoto, etwa 40 km nordöstlich der Hauptstadt San Salvador. Die ehemalige FMLN-Guerrillera ist Feministin und Koordinatorin bei der Asociacion Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local (CDML). Das Netzwerk fördert Frauenrechte und arbeitet zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Anfang Mai hat Brot für die Welt auf einer Online-Veranstaltung einen Atlas der Zivilgesellschaft präsentiert. Morena Herrera berichtete dort über die Situation in El Salvador mit besonderem Blick auf die Situation von Frauen und geht dabei auch auf die Regierung des amtierenden Präsidenten Nayib Bukele und die Pandemie ein.

