2020, das tragische Jahr der weltweiten Pandemie, löste eine Gesundheits- und Wirtschaftskrise aus, die benachteiligte Bevölkerungsgruppen besonders hart traf. Die Rechte von Frauen und Dissident*innen auf der ganzen Welt wurden beeinträchtigt, da die geschlechtsspezifische Gewalt und Fälle von Femiziden zunahmen. Inmitten dieser Szenerie endete das Jahr 2020 mit einem historischen Meilenstein in der lateinamerikanischen Frauenbewegung: der Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Argentinien. Die so genannte “Ola Verde”, also grüne Welle, breitete sich aus. In diesem Jahr fällte der Oberste Gerichtshof im mexikanischen Bundesstaat Coahuila ein richtungsweisendes Urteil, indem er einstimmig die Kriminalisierung der Abtreibung aufhob. In Texas in den USA wurde hingegen mit starker Unterstützung der „Pro-Life“-Bewegung ein Gesetz verabschiedet, das die Abtreibung dort praktisch unmöglich macht. Dieser Beitrag ist eine spanischsprachige Produktion von Radio Matraca übersetzt ist Deutsche von radio onda. Hier geht es zum Orginalbeitrag.

Der transnationale Kampf für Frauen* geht weiter von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.