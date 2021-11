Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Im Jahr 1992 gründeten lateinamerikanische Migrantinnen in Berlin den Xochicuicatl e.V. Was als Selbsthilfe- und Vernetzungsprojekt begann, ist heute eine der wichtigsten Beratungsstellen für Frauen aus Lateinamerika in Deutschland. Wir führten ein Interview mit Claudia Tribin, der Koordinatorin des Vereins, und Sophia Oelsner, die psychosoziale Beratung anbietet. Beide berichteten über die Geschichte und Schwerpunkte des lateinamerikanischen Frauenvereins, sowie die Herausforderungen feministischer Unterstützung heute, besonders in der Corona-Pandemie.

Für Informationen zu Beratung, Vorträgen, Workshops und Kursen des Vereins Xochicuicatl geht´s hier lang.

Das Interview erscheint in Kürze auch als Artikel bei poonal.

30 Jahre Beratung von Frauen für Frauen – Interview mit dem Xochicuicatl e.V. von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.