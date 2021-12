Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Über kaum eine andere Gruppe wurde seit Beginn der Pandemie so wenig gesprochen wie über die Studierenden. Wie haben sie die Pandemie erlebt? Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf ihre Motivation und die Art und Weise wie sie studieren? Jules Giesler vom Radio Onda hat mit drei in Studierenden aus Chile, Costa Rica und Kolumbien über ihre persönlichen Erfahrungen an Universitäten in Pisa und Berlin gesprochen.

Studieren in der Pandemie von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.