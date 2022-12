Patente verhindern die Versorgung mit Impfstoffen

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Nach gut 2 ½ Jahren spielt die Corona-Pandemie für viele Menschen keine Rolle mehr, zumindest in Deutschland. Doch in nicht wenigen Ländern sieht das anders aus. Wegen sozialer Ungleichheit und unzureichender Gesundheitsversorgung ist dort ein viel größerer Anteil der Bevölkerung bei eine Corona-Infektion gefährdet. Auch sind viele Menschen im globalen Süden noch nicht ausreichend gegen das Virus geschützt. Warum das so ist, darüber unterhielt sich Britt Weyde mit Anne Jung, der Gesundheitsreferentin von medico international.

Den Artikel dazu findet ihr in der ILA 459.

