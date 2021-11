Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Zuhause bleiben wegen Corona, Impfstoffe sind immer noch knapp, die Rückkehr zu einem normalen Leben ist ungewiss. In Lateinamerika, vor allem in Brasilien, prägt der Virus nach wie vor den Alltag. Zwar sinkt die Inzidenz seit einigen Monaten, doch noch immer stecken sich viel zu viele an, vor allem junge Menschen. Dazu eine Regierung, die Maßnahmen gegen die Pandemie und sogar Impfungen für überflüssig hält und stattdessen auf Herdenimmunität setzt. Wie gehen Jugendliche damit um, dass sie nun schon im zweiten Schuljahr unter Corona sind, ohne dass es normalen Unterricht gibt, ohne relaxtes Beisammensein, ohne gemeinsame Kreativität und Rumblödeln nur mit Maske?

Jugendliche sind sauer über spaßfreies Leben und die untätige Regierung von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.