Farmacias populares, alternativas a una salud pública en crisis

De las reivindicaciones más escuchadas en el contexto de la revuelta social en Chile, está el derecho a la salud digna, atención a tiempo y no más listas de esperas. Se suma a la precaria atención los costos de los remedios, los que muchas veces pueden implicar hasta un tercio o más de los ingresos de los sectores populares, capas medias bajas, y particularmente jubilados con pensiones que no exceden loa 270 euros. Por esta situación, la alternativa de las llamadas farmacias populares o comunitarias originadas en 2015 en una de las comunas del Gran Santiago, se han tornado en la salvación para poder resolver las recetas médicas, para parte importante del 70 por ciento de los hogares que tienen como ingreso no más de los 450 euros.

Sigue una entrevista con Carlos Cuadrado Prats, alcalde de Huechuraba:

Programa y texto en alemán

