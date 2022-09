Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Debido a las posibilidades de contagio durante la pandemia global de covid 19, las medidas sanitarias no permitieron que se realice el último adiós a los seres queridos de la manera en que siempre se hizo. ¿Qué sucede cuando no nos podemos despedir de una persona que ya no está? ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando no podemos reunirnos, abrazarnos, compartir nuestro dolor y darnos consuelo?

En esta ocasión Radio Matraca conversó con dos mujeres, Camila y Carito, que nos comparten sus testimonios de cómo vivieron la despedida de un ser querido en tiempos de pandemia. Camila es una mujer migrante que busca compartir y encontrar justicia y sanación del modelo colonial y patriarcal a través de la reconexión de nuestra ciclicidad y prácticas ambientales en la actualidad urbana. Ella vive en Berlín, viene de Santiago de Chile y en su caso tuvo que despedir a su abuela paterna. Carito es una mujer emprendedora, socia de un estudio de diseño e innovación digital, deportista y mamá de tres gatas. Vive en Lima con su novio Eduardo y a inicios de la pandemia tuvo que despedir a su gran amigo y compañero de piso, Rente.

Ambos testimonios nos hacen llegar a la conclusión de que en la sociedad capitalista, de consumo y producción exacerbados en la que vivimos, la muerte y su ritualización no reciben la atención y el valor que se merecen. La pandemia solo ha demostrado que esta desconexión y deshumanización de los ritos puede ser aún peor, con efectos muy dolorosos en quienes lo han tenido que vivir.

Esta producción está dedicada, con mucho cariño, a todas las personas que ya no están y que llevamos en el corazón.

Aquí en breve encontraras el artículo sobre este tema en español y el audio y artículo en aleman.

El duelo en tiempos de pandemia von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.