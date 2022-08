Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In Brasilien wird am 02. Oktober 2022 die Präsidentschaftswahl durchgeführt. Dabei stehen sich nicht nur die beiden Männer Jair Bolsonaro und Luiz Inácio Lula da Silva gegenüber, sondern zwei sehr konträre politische Projekte. Am 16. August beginnt offiziel der Wahlkampf.

Jules Gießler hat fürs onda-info 544 mit dem Journalisten Niklas Franzen über den Stand der Dinge, die Hoffnungen auf „das Ende des Alptraums Bolsonaro“ und eine Wiederwahl des linken Expräsidenten Lula gesprochen.

Niklas Franzens Buch „Brasilien über alles – Bolsonaro und die rechte Revolte“ (2022) gibts hier.

„Wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen“ von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.