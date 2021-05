Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Wie wirkt sich der Umgang mit der Corona-Pandemie auf das Leben indigener Gruppen im Chaco aus? Was hat der Anstieg rassistischer Diskriminierung gegen Sie in einem Barrio Resistencias und die Abholzung der Wälder im Chaco mit der Pandemie zu tun? Wir schauen uns verschiedene Aspekte des indigenen Lebens in der Corona-Pandemie an verschiedenen Orten an.

Stigmatisierung, Raubbau und indigener Widerstand in der Pandemie (2. Teil) von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.