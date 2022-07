Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Der Schriftsteller und Radiomacher José Carlos Contreras Azaña war zu Gast beim Radio Onda. Aus Peru stammend, lebt er seit 23 Jahren in Deutschland. Heute macht er beim Freien Radio Querfunk in Karlsruhe seine Sendung „Haltestelle Iberoamerika“. Wir haben uns mit ihm auf Spanisch und Deutsch über sein neuestes Buch „La sonrisa del elefante marino“ (Das Lächeln des See-Elefanten) unterhalten, in dem er viele Kurzgeschichten versammelt. Und wir haben zwei dieser Kurzgeschichten mit ihm vertont, die ihr zu Beginn und am Ende des Beitrags hört.

„Paradies und Hölle“ – José Carlos Contreras Azaña erzählt von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.