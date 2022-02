Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

Jose „Pepe“ Mujica se retiró de su puesto de senador. „A mí me echa la pandemia“, declaró el ex Tupamaro, que posteriormente fue presidente de Uruguay y por muchos años siguió como integrante del senado. „Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados“, y que el partido no se jugaba quedándose en las oficinas. La pandemia se lo hizo imposible, ya que él no se podía vacunar por una enfermedad crónica. Por eso y por su edad se veía obligado a retirarse, dice Pepe Mujica.

Erika Harzer conversó von él.

Mi generación subestimó la batalla en el campo de la cultura – Pepe Mujica en entrevista von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.