Digital und ungerecht: Bildung in der Pandemie

Seit vier Monaten ist Chile im corona bedingten Lockdown. Ende Juli ist die Zahl der an COVID19 Gestorbenen auf 9.000 gestiegen. In der Hauptstadt Santiago gelten Quarantäneauflagen. Schulen und Unis stellen auch in Chile auf digitale Lehrangebote um. Doch wie funktioniert das? Was bedeutet das für diejenigen, die weder Geld für Essen noch für ausreichende Bandbreite im digitalen Raum haben?

Für viele ist klar: nur mit einer neuen Verfassung kann es auch ein gerechteres Bildungssystem geben. Am 25 Oktober entscheiden die Chileninnen und Chilenen in einem Plebiszit, ob ihr Land sich auf den Weg macht, eine neue Verfassung und damit vielleicht auch die Geschichte neu zu schreiben.

Leonel Yanez hat in Santiago recherchiert.

