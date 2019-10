Am 21. 10. 2019 demonstrierten mehrere Hundert Personen gegen den Ausnahmezustand in Chile mit Tausenden Polizisten und Militärs in den Straßen Santiagos. Die Fahrpreiserhöhung um einige Cents hat das Fass nur zum Überlaufen gebracht, sagen sie. Das Problem liege in der seit der Diktatur ab 1973 massiv umgesetzten Privatisierung von Bildung, Gesundheit, Altersversorgung … Chile Präsident Piñera sagt, das Land befinde sich im Kriegszustand und lässt zu, dass Militärs auf unbewaffnete Demonstrierende schießen. die Proteste gehen dennoch weiter. „Chile ist aufgewacht“, so der Slogan „Chile despertó“ – auch in Berlin.

El 21 de octubre cientas de personas se manifestaron en Berlin en contra del proclamado „estado de emergencia“ en Chile con miles de policías y militares en las calles de Santiago. El alza de los pasajes del transporte público fue la última gota que hizo reventar la cosa, dicen los y las manifestantes. El problema está más bien en la privatización amplia de los sistemas de educación, salud, pensiones – implementada a través de la dictadura y vigente hasta hoy. Piñera dice que el país esté „en guerra“ y permite que militares disparen a manifestantes pacíficos que no están armados. A pesar de todo eso las protestas siguen bajo el lema de „Chile despertó“ – también en Berlin, Alemania.

„chile despertó“ – Protest in Berlin – No al estado de emergencia! von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.