Chile hat gewählt und das Land scheint polarisiert. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen liegt der extrem rechte José Antonio Kast mit zwei Prozentpunkten vor dem linken Kandidaten Gabriel Boric. Am 19. Dezember müssen beide in einer Stichwahl direkt gegeneinander antreten. Nach Jahren einer breiten gesellschaftlichen Protestbewegung und der Pandemie werden die Chilen:innen mit dieser Wahl darüber entscheiden, in welche Richtung Chile in den kommenden Jahren geht. Auch für die aktuell laufende Ausarbeitung einer neuen Verfassung wird diese Entscheidung gravierende Auswirkungen haben.

Boric und Kast in Stichwahl um Präsidentschaft von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.