Seit der Wahl am 20. Oktober ist in Bolivien ein offener Machtkampf ausgebrochen. Die regierende Partei „Bewegung zum Sozialismus“ hat Präsident Morales zum Sieger ausgerufen. Auf der Straße wird jedoch der Ruf nach Annullierung der Wahl immer lauter. Der regierenden Partei werfen die Demonstrierenden Wahlbetrug vor. Ob es bei der Wahl mit rechten Dingen zugegangen ist, will nun die Organisation Amerikanischer Staaten untersuchen. Ob die Ergebnisse der externen Überprüfung von der Opposition anerkannt werden, ist ungewiss. Nur eines scheint bisher gewiss. Immer mehr Menschen misstrauen der Bewegung zum Sozialismus und der alten politischen Kaste, dass sie für Gerechtigkeit und rechtsstaatliche Verfahren sorgen. Thomas Guthmann aus La Paz berichtet.

Bolivien: Kampf um Demokratie von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.