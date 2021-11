Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email

In unserer neuen Folge von Ausgetauscht | Intercambio sind dabei: Christian, Roxy, Emilio, Ana und Carla. An einem Wochenende Mitte Oktober 2021 waren die 5 ICJA-Freiwilligen in Berlin und haben an einem NPLA-Radioworkshop teilgenommen – haben journalistisch gearbeitet, Aufnahmen gemacht, diskutiert und sogar gesungen..

An diesem Wochenende wurde auch der legendäre Köpi-Wagenplatz geräumt, einer der letzten autonomen Freiräume Berlins. Aus diesem Anlass haben sich die internationeln Freiwilligen die Frage gestellt, was „vivienda digna“ – würdiger Wohnraum für sie bedeutet. Was dabei herausgekommen ist, könnt ihr in unserem deutsch-spanischen Podcast nachhören.

#7 Ausgetauscht | Intercambio: Podcast vom ICJA und dem NPLA von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.