Zwei Tatverdächtige im Mordfall Marielle Franco und Anderson Gomes festgenommen

(Rio de Janeiro, 24. Juli 2018, Brasil de Fato).- Am 24. Juli 2018 hat die Mordkommission in Rio de Janeiro zwei Tatverdächtige, die an der Ermordung der Abgeordneten Marielle Franco im März 2018 beteiligt gewesen sein könnten, festgenommen. Die zwei Ex-Staatsbeamten, Alan de Moraes Nogueira (ehemaliges Mitglied der Militärpolizei) und Luís Claudio Ferreira Barbosa (ehemaliger Feuerwehrmann beim Militär) werden außerdem beschuldigt als Mitglied der Milícia Orlando de Curicica im Februar des vergangenen Jahres zwei weitere Menschen ermordet zu haben. Der Auftrag für die Morde sei vom Milícia-Chef Orlando Oliveira de Araújo gekommen, auch bekannt unter dem Namen ‚Orlando de Curicica‘. Der Milícia-Chef befindet sich bereits wegen des Anführens einer paramilitärischen Milícia in Haft. Ihm wird außerdem die Ermordung von Marielle und ihrem Fahrer, Anderson Gomes, vorgeworfen.

Die Mordkommission wurde durch die Zeugenaussagen eines ehemaligen Mitgliedes der Milícia auf die beiden Verdächtigen aufmerksam. Dieser hat die Gruppe inzwischen verlassen und erhielt im Gegenzug für seine belastenden Aussagen Polizeischutz. Der Zeuge bestätigt, dass die beiden Ex-Militärs an der Ermordung der Stadträtin beteiligt gewesen seien. Da die Untersuchungen im Falle Marielle unter Verschluss stehen, machte der zuständige Kommissar William Batista keine näheren Angaben zur Beteiligung der Tatverdächtigen an dem Verbrechen. Der Zeuge habe aber ein Gespräch zwischen Orlando und dem Stadtrat Marcelo Siciliano mitgehört, in dem der Tod von Marielle vereinbart worden sei, weil diese die Aktivitäten der Milícia in Gemeinden von Rio de Janeiro behindert habe. Bei leugnen jedoch die Beteiligung an der Tat.

Der Anwalt von Moraes Nogueiro bestritt, dass sein Mandant ein Verbrechen begangen hat. Ferreira Barbosa hatte bis zum Morgen des 24. Juli 2018 noch keinen Anwalt vor Ort. Die Justiz ordnete für beide Tatverdächtige Untersuchungshaft an. Sie werden von verschiedenen Beamten des Kommissariats -sowohl hinsichtlich ihrer Beteiligung im Mordfall Marielle, als auch verschiedener anderer, von der Miliz begangener Verbrechen – verhört werden.

Zwei Tatverdächtige im Mordfall Marielle Franco und Anderson Gomes festgenommen von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.