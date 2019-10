Weitere Festnahmen im Mordfall Marielle Franco

Das könnte dich auch interessieren

Neue Spur im Mordfall Marielle Franco 68 (Rio de Janeiro, 8. September 2019, amerika21).- In die Aufklärung des Mordes an der Politikerin der sozialistischen Partei PSOL Marielle Franco und ihres Fahrers Anderson Gomes in Brasilien ist Bewegung gekommen. Die Bundesbehörden in Brasília haben einen ersten möglichen Auftraggeber identifiziert, berichtet die Tageszeitung O Globo. Demnach liegen der Generalstaatsanwältin Raquel Dodge Hinweise vor, dass der Ex-Politiker der rechtskonservativen PMDB und suspendierte Berate...

Lesbozide unter Bolsonaro: Wir werden nicht schweigen! 58 Ihr hört jetzt eine Zusammenfassung eines Livestreams von Radio Matraca gesendet im Juni 2019. Zu Besuch in Berlin waren zwei Vertreter*innen von CAMTRA, dem Haus der Frauen und Arbeiterinnen in Rio de Janeiro. Sie sprachen im Berliner Veranstaltungsort Aquarium vor etwas 50 Menschen über den feministischen Widerstand und gegen die Gewalt, Feminizide und Hass-Verbrechen an lesbischen Frauen. Die beiden Aktivistinnen berichten von der aktuellen politischen Lage in Brasilien, a...

14. März: Ein Jahr ohne Marielle! 42 (São Paulo, 14. März 2019, Brasil de Fato).- Wer gab den Auftrag Marielle zu ermorden? Auch nach einem Jahr nach dem Mord an der Stadträtin Marielle Franco und ihrem Fahrer Anderson Gomes gibt es keine Antwort auf diese Frage. Zwar wurden zwei ehemalige Militärpolizisten, Ronnie Lessa und Elcio Vieira de Queiroz, verhaftet, doch die Drahtzieher sind weiterhin unbekannt. In mehreren Städten Brasiliens und auch in anderen Ländern wurden politische Aktionen durchgeführt, um Ant...

Brasilien: Verbindung zwischen Sohn des Präsidenten und Mordfall Marielle Franco 193 (Rio de Janeiro, 23. Januar 2019, amerika21).- Der Sohn von Präsident Jair Bolsonaro, der jüngst gewählte Senator Flávio Bolsonaro, hat bis vor kurzem offenbar engste Familienangehörige eines der Hauptverdächtigen im Mordfall Marielle Franco beschäftigt. Als Abgeordneter von Rio de Janeiro soll er bis Mitte November 2018 die Ehefrau und Mutter eines in den Mordfall involvierten Auftragsmörders beschäftigt haben. Bei ihm handelt es sich um den Ex-Polizisten Adriano Magalhães d...