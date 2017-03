Panamazonas-Sozialforum wird vorbereitet – auch in Bagua

(Lima, 26. Februar 2017, servindi).- Die Vorbereitungen zum VIII. Panamazonas-Sozialforum FOSPA ( VIII Foro Social Panamazónico), das Ende April im peruanischen Tarapoto stattfindet, laufen auf Hochtouren. Mehrere Aktivitäten finden in der Gegend um Bagua statt, in dem es 2009 Unruhen mit 34 Toten, den sogenannten „Baguazo“, gegeben hat. Wie das örtliche Vorbereitungskomitee des FOSPA nach einem Treffen am 23. Februar mitteilte, sind mehrere Aktivitäten geplant. Dazu gehört eine Vorab-Eröffnung des Forums an der Stelle, an der es 2009 zu den Zusammenstößen zwischen Polizisten und hauptsächlich indigenen Anwohner*innen gekommen war, die für Bestürzung in Peru gesorgt hatten.

Bereits im März und April sollen Diskussionsveranstaltungen in den Städten Nieva, Jaén und Bagua stattfinden, bei denen Anegungen von Anwohner*innen und lokalen Organisationen zu den Themen des Forums gesammelt werden sollen, die dann als Grundlage für das Manifest dienen sollen, welches die Region zum FOSPA nach Tarapoto sendet. Wie die Pressestelle des FOSPA mitteilte, rühren die Radiosender Cutivalú, Kampagkis und La voz de Bagua bereits kräftig die Werbetrommel, um dann unter dem Dach von Radio Marañón täglich vom Sozialforum zu berichten. Zudem soll der Internationale Tag der Erde am 22. April genutzt werden. um mit Jingles, Sendungen und Wandbildern auf die Thematik aufmerksam zu machen.

Mit den Beschlüssen des lokalen Amazonas-Komitees soll die Bevölkerung mit einbezogen werden, die von den Ölverschmutzungen betroffen ist – das betrifft sowohl die Öllecks in Nieva und die Verseuchung des Flusses Chirinos in Supayaku (was sich auf den Fluss Marañón auswirkt); als auch auf die Verschmutzungen und drohenden Umweltschäden in den Oberläufen und Regenwäldern des Andengebietes. Auf dem Vorbereitungstreffen wurde auch das Sammeln finanzieller Mittel und die Logistik wie Unterkunft und Verpflegung koordiniert, sowohl für die Mobilisierungsaktivitäten, als auch für die örtliche Delegation, die an dem Forum in Tarapoto teilnehmen wird. An den Treffen haben folgende Organisationen teilgenommen: SAIPE, ISF/GRUFIDES, Fedepaz, VIMA, Cáritas, Menschenrechte Jaén, das Pädagogische Institut, die Kirchengemeinde von Nieva und der CAAAP, sowie die Radiosender Marañón, Kampagkis und Cutivalú.

Warum ist dieser Artikel interessant? Weil wir vom Nachrichtenpool Lateinamerika zum Amazonas-Sozialforum reisen und darüber berichten werden!

Panamazonas-Sozialforum wird vorbereitet – auch in Bagua von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.