Von Leticia Hillenbrand

(Acapulco, 14. Januar 2018, amerika21).- In der Gemeinde La Concepción, in der Nähe des touristischen Orts Acapulco im mexikanischen Bundesstaat Guerrero, lieferten sich am vergangenen Sonntag Mitglieder der Gemeindepolizei CRAC-PC, Nationale Sicherheitskräfte und Gruppen organisierter Kriminalität heftige Gefechte. Dabei wurden fünf Mitglieder der CRAC-PC von der Bundespolizei und sechs Mitglieder der organisierten Kriminalität erschossen, weitere 38 wurden festgenommen, darunter auch Gegner*innen des Wasserkraftprojekts La Parota, die in Gemeinderäten und Gemeinden gegen La Parota (CECOP), organisiert sind.

La Parota ist ein großes Wasserkraftprojekt, das 2001 in Guerrero begann. Auf Grund des Widerstands der betroffenen Gemeinden, darunter La Concepción, wurde das Projekt 2006 gestoppt. Für die neue Wasserkraft wären 17.000 Hektar, darunter auch Ackerland geopfert worden. 75.000 Bäuer*innen wären davon betroffen gewesen und 25.000 Personen hätten umgesiedelt werden müssen.

Vorwurf der extralegalen Hinrichtung

Die neuerliche Auseinandersetzung begann am 7. Januar, als die Gemeindepolizei während eines Kontrollrundgangs von bewaffneten Gruppen in einen Hinterhalt gelockt wurde. Kurz danach waren hundert Bundespolizisten und Militärs im Einsatz. Sie durchsuchten Häuser der CRAC-PC-Mitglieder ohne Durchsuchungsbefehl. Dabei sind Medien zufolge drei Gemeindepolizisten hingerichtet worden.

Unter den Verhafteten sind Marco Antonio und Vicente Suastegui Muñoz, Gründer der Gemeindepolizei in La Concepción. Sie sind wegen Mordes sowie illegalen Waffen- und Drogenbesitzes beschuldigt. Marco Antonio Suastegui sprach vor seiner Festnahme mit der AP-Nachrichtenagentur. Dabei prangerte er die Kriminalisierung der Gemeindepolizei an: „Wir haben es satt! Unsere Mitglieder werden getötet, aber deren Mörder kommen nie ins Gefängnis.“

Das Zentrum für Menschenrechte Tlachinollan in Guerrero startete eine Eilaktion mit dem Appell an den Gouverneur von Guerrero, Héctor Astudillo Flores, die 38 Mitglieder der CRIOAC-PC und CECOP freizulassen.

Mitarbeiter*innen des Zentrums haben Marco Antonio Suastegui im Gefängnis besuchen dürfen. Er sei von Polizisten geschlagen und gefoltert worden und wurde dabei bewusstlos. Sein Bruder, Vicente, kann wegen der heftigen Schläge nichts mehr essen, so der Gemeindepolizist. Bei dem Besuch war auch der Vertreter der Nationalen Menschenrechtskommission CNDH dabei.

Kostprobe für das neue Sicherheitsgesetz?

In einer von lokalen Menschenrechtsorganisationen unterschriebenen Pressemitteilung wird ebenfalls über das Ausmaß der Polizeigewalt berichtet. Fünf Journalisten, die über die Ereignisse berichtet haben, wurden von der Bundespolizei kräftig geschlagen. Sie mussten ihre Speicherkarten abgeben, ihre Kameras wurden zerstört. Der Journalist Bernardino Fernández wurde mit Verschwindenlassen bedroht. „Was heute in La Concepción passiert ist, ist nur eine kleine Probe der Macht, die die nationalen Sicherheitskräfte durch das vor Kurzem genehmigte Neue Gesetz für Nationale Sicherheit (Nueva Ley de Seguridad Nacional) bekommen werden“, schrieben sie in der Pressemitteilung.

Die Organisationen verlangen neben der sofortigen Freilassung der Gefangenen auch Transparenz der Justiz, den Stopp der Polizeigewalt gegen CRAC-PC und CECOP-Mitglieder und dass die Arbeit der Gemeindepolizei respektiert werde. Die unterzeichnenden NGOs lehnen das Neue Gesetz für Nationale Sicherheit ab.

Das im Dezember verabschiedete Gesetz legalisiert den massiven Einsatz der Armee im Land. Trotz starker nationaler wie internationaler Kritik hat der mexikanische Präsident, Enrique Peña Nieto, das Gesetz erlassen. „Grundlegende Rechte und Freiheiten der Mexikaner werden dadurch untergraben“, wie das regierungskritische Nachrichtenportal Aristegui Noticias konstatiert.

