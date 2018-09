Kunst! – Pflanzen, die der Diktatur des Asphalts trotzen

Das könnte dich auch interessieren

Hidroituango in Bildern – Flora und Fauna (Bogotá, 27. Juni 2018, Colombia Informa).- Die Staudämme in Kolumbien sind zu einer Bedrohung für die Lebensmodelle und die Ökosysteme in den Gemeinden geworden. Im Fall von Hidroituango sind nicht nur die negativen Folgen für die Bewohner*innen beachtlich, sondern auch die Vertreibung und Ausrottung der Flora und Fauna, die den Cauca-Fluss bewohnen. Während des Sommers gibt es im tropischen Trockenwald nur wenig Wasser und an den wenigen Stellen, wo es sich zeigt, kommt es ...

Alternativer Drogenentzug mit Ayahuasca Von Nils Brock (Berlin, 9. Februar 2018, npl).- Der Spanier José Maria hatte lange Zeit ein ziemliches Problem. Ein Drogenproblem. „Mit 14, 15 fing ich an, täglich Tabak und Alkohol zu konsumieren. Später experimentierte ich viel mit Designer-Drogen herum“, erinnert sich der Mann ein gutes Jahrzehnt später. Die Geschichte endloser Partyexzesse in Barcelona, bei denen er täglich „drauf“ gewesen sei, passt irgendwie nicht zu seinem Babyface. Er wirkt entspannt. Doch noch v...

Concepción weiht Bienenhaus ein – Kinder sollen für Naturschutz begeistert werden (Concepción, 22. November 2017, medio a medio).- Die im Zentrum Chiles gelegene Stadt Concepción setzt sich mit der Errichtung eines Bienenhauses für den Schutz der einheimischen Bienen ein. Das nützliche Insekt leidet unter den Folgen des Klimawandels, dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und der allgemeinen Verschlechterung seines Lebensraums. Die Stadt Concepción und die Vereinigung der Bienenzüchter*innen der gleichnamigen Provinz haben sich nun zusammengetan, um die Bie...

Auf den Spuren der indigenen Gemeinde-Schule Warisata Von Thomas Guthmann (La Paz, 8. November 2017, npl).- In dem kleinen Dorf in Bolivien in der Nähe des Titicacasees fand von 1931 bis 1940 ein großes Schulexperiment statt. Drei Autostunden vom Regierungssitz La Paz entfernt liegt die Gemeinde Warisata. Malerisch reckt sich der Gipfel des Illampu, eisbedeckt 6.500 Meter hinter historischen Schulgebäuden in die Höhe und man hat das Gefühl, dem Himmel ganz nahe zu sein. In dieser Abgeschiedenheit des Andenhochlands begann...