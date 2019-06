Fotogalerie: Demo gegen Morde an Transpersonen und Travestis

Das könnte dich auch interessieren

Ehe für alle in Ecuador 8 (13. Juni 2019, Colombia Informa/ poonal).- In einer historischen Abstimmung mit fünf zu vier Gegenstimmen hat das Oberste Verfassungsgericht von Ecuador am 13. Juni der Ehe für alle zugestimmt. Damit ist Ecuador, neben Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Uruguay und Kolumbien, das sechste Land in Lateinamerika, das die Rechte der Menschen mit verschiedenen sexuellen Orientierungen anerkennt. Bereits 2015 hielt die gleichgeschlechtliche Ehe Einzug in das Zivilgesetzbuch. Lau...

Brasilien: Politiker verlässt wegen Morddrohungen das Land 97 (São Paulo, 24. Januar 2019, Brasil de Fato).- Nachdem in den Untersuchungen zum Mord an Marielle Franco Verbindungen in die Kreise des Präsidenten Bolsonaro hergestellt werden konnten, kündigte der Bundesabgeordnete Jean Wyllys die Niederlegung seines Amts an und beschloss, das Land zu verlassen: „Ich will auf mich aufpassen und am Leben bleiben“. Bereits drei Mal wurde Jean Wyllys für die Partei für Sozialismus und Freiheit PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) in Rio de J...

Feministischer Sound aus Nicaragua: Gaby Baca und Mafe Carrero 102 Auf ihrer Tour durch Europa waren Gaby Baca und Mafe Carrero, zwei feministische Musikerinnen aus Nicaragua, Ende Oktober auch in Berlin. Die bekennende lesbische Singer Songwriterin Gaby Baca kritisiert schon seit langem Machismus und Selbstbereichrungsmentalität der ehemals revolutionären FSLN. Die 22 Jahre junge Rapperin Mafe Carrero ist als Teil der jungen Oppositionsbewegung aktiv und bedroht. Beide mussten Nicaragua verlassen. In den Berliner Räumen von Wildwasser, eine...

Oaxaca: Wahlbetrug von angeblichen Trans* Frauen 93 (Mexiko-Stadt, 12. Juni 2018, cimacnoticias).- In Mexiko schreibt das Wahlgesetz seit 2014 vor, dass die Parteien 50 Prozent ihrer Listenplätze mit Frauen besetzen müssen. Die weiblichen mexikanischen Abgeordneten waren sehr erfolgreich damit, Quoten durchzusetzen- schon jetzt besetzen sie 43 Prozent der Sitze im Parlament. Diese Zahl, wie auch die der weiblichen Kommunalpolitikerinnen, soll mit der Wahl am 1. Juli noch einmal steigen. Noch nie hat es jedoch einen so dreis...