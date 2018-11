(Buenos Aires, 26. November 2018, ANRed).- Am 26.11.18 fand in der patagonischen Stadt Bariloche eine Demonstration in Gedenken an Rafael Nahuel statt. Vor einem Jahr, am 25.11.2017, wurde er hinterrücks in Lago Mascardi erschossen. Die Demonstrant*innen fordern Gerechtigkeit, denn der Beamte aus dessen Pistole die tödliche Kugel stammt, wurde noch immer nicht zur Rechenschaft gezogen.

Auf der Demonstration verhaftete die Bundespolizei und die Sondereinsatzgruppe Coer (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate) mindestens zehn Personen, darunter Minderjährige und Familienangehörige von Rafael Nahuel. Die Sicherheitsräfte setzten auch Gummigeschosse gegen die Demonstrierenden ein. Unter den Verhafteten befindet sich Rafaels Tante María Nahuel und seine Cousine. Alle wurden ins 2. Kommissariat von Bariloche gebracht, außer der Machi (etwa: Schamanin) Betiana, die im Kommissariat 80 im Viertel San Francisco eingesperrt wurde. Ein Sprecher der Menschenrechtsorganisation APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) zeigte an, dass sich unter den Verhafteten der Sondereinsatzgruppe, vier Minderjährige befinden.

Familienmitglieder von Rafael Nahuel auf Gedenkdemo verhaftet von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.