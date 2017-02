Von Andreas Behn, Rio de JaneiroMichel Temer während seiner Rede an die Nation am 31. August 2016 / Foto: Palacio do Planalto, CC BY-NC-SA 2.0(Rio de Janeiro/Berlin, 02. September 2016, npl).- „Ohne eine Reform der Sozialversicherung kann der Staat schon bald die Zahlung der Renten nicht mehr garantieren“, sagte Michel Temer in seiner ersten Ansprache als neuer Präsident Brasiliens. Damit macht er deutlich, wohin die Reise nach dem umstrittenen Regierungswechsel geht...