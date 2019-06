Biologisch abbaubarer Plastikersatz entwickelt

Das könnte dich auch interessieren

Mitten im Müll 141 von Louisa Reynolds (Lima, 23. April 2011, noticias aliadas).- Die Mülldeponie von Guatemala-Stadt ist eine feindliche Welt, in der die Müllverwerter*innen, die so genannten „Guajeros“, wegen ein paar Stücken Zink, Karton oder Papier übereinander herfallen. Sie sammeln diese Abfälle in großen Plastiksäcken und verkaufen sie dann an Recycling-Unternehmen. Wenn die großen gelben LKWs auf der Müllkippe ankommen, springen die Guajeros – allen voran die Jüngsten und Gesündesten u...

Río de Janeiro: Rudern im Müll? Und welches Wasser trinken? 39 In einem Jahr, wenn in August die Olympischen Spiele in Rio stattfinden werden, ist die Baia de Guanabara einer der Austragungsorte. Doch die Segler_innen und Ruder_innen, die dort um Medaillen wetteifern werden, sind alles andere als begeistert. Das Wasser der Bucht ist verschmutzt, jede Menge Plastikflaschen, sonstiger Müll und tote Fische schwimmen auf der Oberfläche. Wer von Flughafen in das Zentrum fährt, riecht den unangenehmen Gestank, der vor allem nahe der Armenviert...

Brücken bauen statt Mauern: Das Recycling-Orchester aus Paraguay 126 Cateura ist die größte Mülldeponie Paraguays und liegt am Rand der Hauptstadt Asunción. Hier gibt es ein ganz besonderes Projekt: Das Recycling-Orchester "Orquesta de reciclados de Cateura”. Es ist ein Kinder- und Jugendorchester, dessen Mitglieder auf Instrumenten spielen, die aus im Müll gefundenen Materialien hergestellt wurden. Jetzt ist das "Orquesta de reciclados de Cateura" zum ersten Mal in Deutschland aufgetreten. Nach ihrem Auftritt am 16. Januar in Berlin haben ...

Welttag 1. März: Recycling ohne Recycler*innen ist Müll 93 (Bogotá, 2. März 2018, Colombia Informa).- Unter dem Motto „Recycling ohne Recycler*innen ist Müll“, haben hunderte Recycler*innen im Zentrum Bogotás demonstriert, um an den Welttag der Recycler*innen zu erinnern. Die Geschichte dieses Tages ist makaber: An der prestigeträchtigen Freien Universität in Barranquilla haben Sicherheitspersonal und einige Staatsdiener mindestens elf Wohnungslose ermordet, um an Leichen für die Medizin-Student*innen zu gelangen. Einer der Wohnungsl...