Uruguay: Mehr Gemüse aus Bioanbau?

In Uruguay sind immerhin dreizehn Prozent der Agraranbauflächen ökologischer Anbau. Im Vergleich zu Deutschland mit nur gut acht Prozent Bio der Gesamtanbauflächen ist das viel. Trotzdem ist der Verzehr von Bioprodukten nur bei einer äußerst kleinen, meist mittelständigen Minderheit die Regel. Doch es werden immer mehr. Fälle von Gesundheitsbeschwerden durch den Pestizideinsatz im Land haben viele Menschen bewogen, bei der Ernährung aus „Bio“ umzusteigen. Während die EU die Glyphosat- Zulassung erst im Juli diesen Jahres bis 2022 verlängert hat, trat in Uruguay Anfang Juni ein neues Gesetz in Kraft, welches einen Plan hin zu einer ökologischen und nachhaltigen Agrarwirtschaft präsentiert. Wir haben uns in Uruguay umgeschaut.

