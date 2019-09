Hallo und Willkommen zum onda-info 469,

Wir starten wie gewohnt mit einer Nachricht aus Mexiko. Es folgt ein kurzer Ohrenschmaus vom Konzert von La Vela Puerca in Berlin. Unsere Kollegen von Matraca waren dort und haben mit dem Gitarristen der uruguayischen Rockband gesprochen.

Der September wurde geprägt von den Fridays for Future-Demos, dem ziemlich erbärmlich ausgefallenen Klimapaket der Bundesregierung und jeder Menge kleiner Straßenblockaden. Anlässlich dessen hört ihr gleich zwei Onda-Hinhörer aus unserer Serie: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in anderthalb Minuten auf den Punkt gebracht. Heute zu den Themen kritischer Konsum und Wasser. Weitere unserer Hinhörer findet ihr auf unserer Webseite.

Auch in unserem Beitrag bleiben wir beim Thema Wasser. Durch den Bau einer weiteren Zellstofffabrik in Uruguay ist die Wasserqualität der Flüsse in Gefahr, aber nicht nur das. Wir waren vor Ort und haben mit Betroffenen gesprochen.

