onda-info 463

Kurz vor dem Sommerloch präsentieren wir Euch ein randvolles onda- info, so dass wir Euch mit einigen Beiträge sogar auf in 2 Wochen vertrösten müssen. Zu Besuch nach Berlin kommt die guatemaltekische HipHopperin Rebeca Lane. Dort wird sie am 4. Juli ein Konzert geben. Dazu interviewte sie Matraconda. Am 28 Juni war der 10. Jahrestag nach dem Putsch 2009 in Honduras. Anlässlich dessen hat onda Menschen aus der Opposition und sozialen Bewegungen gefragt, wie sie die Situation zehn Jahre später erleben.

Last but not Least: Auf den massiven Druck der USA in den letzten Wochen reagierte die Regierung Andrés Manuel López Obradors mit einer 180-Grad-Wende in ihrer Migrationspolitik. Darüber sprach Radio Bern mit Philipp Gerber, Mitarbeiter unserer Partnerorganisation Educa im südmexikanischen Oaxaca.

Jetzt gehts los, eine spannende halbe Stunde wünscht wir immer das onda-info Team!

