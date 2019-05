In Ecuador wurde nun auch noch der Netzaktivist Ola Bini verhaftet und in Mexiko ist ein Journalist nach einem Attentatsversuch auf ihn in den Hungerstreik getreten. Nach diesen Nachrichten haben wir drei Beiträge für euch:

Ein Jahr nach Beginn des Aufstands in Nicaragua ist von der Aufbruchsstimmung nichts mehr zu spüren. 800 Menschen sitzen aus politischen Gründen in Haft, Zehntausende sind im Exil. Wie ist die Lage jetzt in Nicaragua? Darüber haben wir mit zwei Anführerinnen der Widerstandsbewegung gesprochen.

Aus Argentinien hat uns ein Nachruf für den verstorbenen Ex-Bürgermeister Carlos Benedetto erreicht. Zum Anlass seines Todes erinnern wir an sein Wirken an der Seite der Indigenen des Chaco und berichten über die Konflikte indigener Gemeinschaften in Argentinien.

Und noch ein Nachruf: Im März ist leider Iván Nogales gestorben, der Gründer des Teatro Trono aus El Alto in Bolivien. Aus diesem Grund wiederholen wir einen Beitrag über dieses innovative Theater, das auch schon in Deutschland zu Gast war. Hasta siempre, Iván!

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom onda-info.

onda-info 458 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.