onda-info 449

Das könnte dich auch interessieren

Eliten verteidigen die Straflosigkeit 6 „Lasst uns darauf einigen, Frieden (Ziel 16) an den Anfang zu stellen" (UN-Generalsekretär Antonio Guterres, in seiner Rede vor den Vereinten Nationen am 1. Januar 2017) "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" schaffen und erhalten ist ein UNO Ziel. Laut UNO Generalsekretär Antonio Guterres sogar das erste und wichtigste. Im Dezember 2006 vereinbarten Guatemala und die UNO die Einsetzung einer Internationalen Kommission gegen die Straffreiheit. Genau in diese Ric...

Feministischer RAP aus Chile 12 La Dejavu ist eine junge chilenische Rapperin. Seit 15 Jahren ist sie Teil der Frauen- Rap- Band Deyas Klan. Zur Zeit ist sie als Solo- Sängerin unterwegs. Carlos Ramos sprach am Telefon mit La Deyabu, auch über die aktuelle Situation der Frauen in Chile und über ihr neues Album Matria. Mehr Informationen könnt ihr auf ihrer Webseite finden: www.ladeyabu.com

Wem gehört die Welt? Der G20-Gipfel und der alternative „Cumbre de los Pueblos“ in Buenos Aires 128 Vom 30. November bis 1. Dezember fand in der argentinischen Hauptstat Buenos Aires der 13. G20-Gipfel statt. Ein Jahr nach den Protesten, der Gewalt und der Polizeirepression in Hamburg, trafen sich die Staats- und Regierungschefs der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer sowie Vertretern der Europäischen Union, IWF und Weltbank wieder inmitten einer städtischen Metropole. Und zum ersten Mal überhaupt in Südamerika. Buenos Aires war in diesen Tagen hermetisch von Sicher...

Getöteter Mapuche war im Visier der Behörden 56 (Santiago de Chile, 2. Dezember 2018, amerika21).- Wie das investigative Nachrichtenportal Ciper berichtet, war der von Militärpolizisten ermordete Mapuche Camilo Catrillanca schon länger im Visier der Sicherheitsbehörden. Dem 24-Jährigen wurde am 14. November auf dem Weg von der Feldarbeit in den Hinterkopf geschossen. Die dabei eingesetzte Spezialeinheit Comando Jungla hatte nach eigenen Angaben Autodiebe auf das Gebiet der indigenen Gemeinde Temucuicui verfolgt und sei in ...