Onda war beim Konzert des indigenen Chors Chelaalapi, der Anfang November seine Ethno-Techno-Version in Berlin vorgestellt hat. Wir haben euch ein paar Aufnahmen mitgebracht.

Der NPLA hat einen neuen Schwerpunkt: Die Nachhaltigkeit! „SDGs von Ahrensfelde bis Zacatecas” heißt das Projekt, in dem wir die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele genauer unter die Lupe nehmen werden. Einen Beitrag aus dieser Reihe hört ihr in diesem onda-info. Anlässlich der Weltklimakonferenz im polnischen Katowice und der anhaltenden Dürre in Deutschland ist die Debatte um die Treibhausgase wieder in Schwung gekommen. Geoengineering heißt das Zauberwort, das für ein breites Spektrum von Technologien zur Klimabeeinflussung steht. Doch was hat es damit wirklich auf sich?

Brasilien – ist nicht nur das Land des riesigen Amazonas-Regenwaldes, sondern auch das weltweit größte Anbaugebiet für genveränderte Soja und Spitzenreiter im Einsatz von Pestiziden. Diese werden von staatlicher Seite kaum noch kontrolliert. Ihr hört einen Hintergrundbeitrag, den onda gemeinsam mit dem FDCL produziert hat.

onda-info 448 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.