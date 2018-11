Hallo und willkommen zum onda-info 446!

Nach einer Nachricht zum (vielleicht) verhinderten Großflughafen in

Mexiko servieren wir euch eine ausgefeilte Analyse über die Ursachen für die Flucht aus Zentralamerika – und was US-amerikanische Gelder damit zu tun haben.

Anschließend wollen wir gemeinsam mit euch den Wahl-Schock in Brasilien verarbeiten. Wie konnte das eigentlich passieren und wie soll es jetzt weitergehen mit dem Faschismus des 21. Jahrhunderts? Darüber haben wir mit unserem Korrespondenten in Rio sowie einer schwarzen Aktivistin aus Sao Paulo und einem Aktivisten der Wohnungslosenbewegung gesprochen. Am 9. November könnt ihr sie bei einer Veranstaltung in Frankfurt a.M. sehen und hören.

Eine interessante halbe Stunde wünschen wir erstmal vom onda-info!

onda-info 446 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.