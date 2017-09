Hallo und willkommen zum onda-info 417.

Viele Länder Lateinamerikas haben schon länger mit einem reaktionären Backlash zu kämpfen. Aber der Rechtsruck in Deutschland sollte für uns ein Ansporn sein, noch entschiedener gegen Faschismus, Fremdenfeindlichkeit und andere rechte Tendenzen zu kämpfen! Welche Strategien es dafür diesseits und jenseits des Atlantiks gibt, wäre mal eine eigene Sondersendung wert.

Aber soweit sind wir noch nicht; in diesem onda-info geht es vor allem um Mexiko. Wenige Tage vor dem schlimmen Erdbeben wurde in Mexiko eine Frau ermordet – eine von sieben, jeden Tag. Mexikanische Radiomacherinnen haben in einer Reportage Stimmen im Gedenken an Mara Castilla gesammelt; Stimmen der Wut und des Widerstands.

Mexiko ist auch ein wichtiger Markt für europäische Unternehmen. Gerade wird an einer Neuauflage des Handelsabkommen mit der EU gefeilt. Und was aus den intransparenten Verhandlungen durchsickert, lässt nichts Gutes erahnen.

Das onda-Team wünscht eine spannende halbe Stunde.

