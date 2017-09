onda-info 414

Das könnte dich auch interessieren

onda-info 417 Hallo und willkommen zum onda-info 417. Viele Länder Lateinamerikas haben schon länger mit einem reaktionären Backlash zu kämpfen. Aber der Rechtsruck in Deutschland sollte für uns ein Ansporn sein, noch entschiedener gegen Faschismus, Fremdenfeindlichkeit und andere rechte Tendenzen zu kämpfen! Welche Strategien es dafür diesseits und jenseits des Atlantiks gibt, wäre mal eine eigene Sondersendung wert. Aber soweit sind wir noch nicht; in diesem onda-info geht es vor...

Argentinischer Aktivist bleibt verschwunden Von Jessica Zeller und Darius Ossami Wo ist Santiago Maldonado? Am 1. September, einen Monat nach Verschwinden des Aktivisten, protestieren Argentinier*innen auf der ganzen Welt. Hier auf dem Berliner Wittenbergplatz in Berlin, unweit der argentinischen Botschaft. Foto: Jessica Zeller (Berlin, 7. September 2017, npl).- In Argentinien herrscht weiterhin Unklarheit über den Verbleib von Santiago Maldonado. Am 1. August war der linke Aktivist bei Protesten der indigenen M...

Straflosigkeit in Uruguay: Alles damit niemand redet Proteste gegen die Straflosigkeit in Uruguay. Als in Uruguay 2004 das linke Bündnis Frente Amplio zum ersten Mal in die Regierung gewählt wurde, verbanden viele Menschen damit die Hoffnung, dass nun endlich die Verbrechen aus der Diktatur von 1973 bis 1985 aufgeklärt und Schluss sein würde mit der Straflosigkeit für die verantwortlichen Militärs. Sie sollten sich täuschen. Bis heute ist das Amnestiegesetz mit dem zynischen Namen: Gesetz über die Verjährung des staatlichen...

