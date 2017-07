Während wir diese Sendung produzieren, findet in Hamburg das Gipfeltreffen der 20 reichsten Industriestaaten statt. Die Polizei griff schon beim Aufbau das Protestcamp an – wieder einmal wird versucht, das Demonstrationsrecht zu einer Demonstrationserlaubnis zu verbiegen. Legitimer und dringend notwendiger Protest soll auf weitgehend wirkungslose Demo-Folklore reduziert werden; wirkungsvoller, weil störender Protest wird hingegen drastisch kriminalisiert und in die Nähe der allgemeinen Terror-Hysterie gerückt.

Aus Lateinamerika sind beim diesjährigen G20 vertreten: Brasilien, Argentinien und Mexiko, mit Präsidenten und Delegation. Doch trotz – oder vielleicht sogar wegen – der vermeintlich wirtschaftlichen Stärke dieser Länder, ist die Ernährungssicherheit der Bevölkerung akut gefährdet. Warum ist das so, fragen wir in einem Beitrag. Die Antwort könnte lauten: wegen den Monokulturen und allem, was damit einhergeht. Denn die intensive Landwirtschaft schadet nicht nur den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, sondern geht auch auf Kosten der Gesundheit der Menschen. Bei unserem zweiten Beitrag in Sachen Ernährung und Landwirtschaft begleiten wir engagierte Ärzte bei ihren Feldforschungen in die Sojaanbaugebiete mi Nordosten Argentiniens.

Und zum Schluss, kurz nachdem der Regenbogenmonat Juni jetzt wirklich vorbei ist: Ein Beitrag zu sexueller Dissidenz in Lateinamerika. Was das ist? Eine Bewegung innerhalb der LGBTI-Bewegung. Die Dissidentinnen und Dissidenten kämpfen für mehr als nur für die Anerkennung ihrer sexuellen Identität, sie stellen das heteronormative und patriachiale System insgesamt in Frage. Ehe für alle – schön und gut, aber das kann es doch nicht gewesen sein!

In diesem Sinne wünschen wir ondistas euch eine spannende halbe Stunde!

onda-info 411 von Nachrichtenpool Lateinamerika ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international.