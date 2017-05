Hallo und willkommen zum onda-info 408.

Diese Sendung ist ein Special zum Thema Bildung in Mexiko. Mitte Mai gingen in ganz Mexiko Mitglieder der dissidenten Lehrergewerkschaft CNTE auf die Straße. Sie forderten von der Regierung den im letzten Jahr eingestellten Dialog mit der Gewerkschaft wieder aufzunehmen. Mit dem jedes Jahr am Tag des Lehrers stattfindenden Marsch begann die CNTE die neue Streiksaison. Ihre wichtigste Forderung für den diesjährigen Arbeitskampf ist immer noch die Rücknahme der 2013 beschlossenen Bildungsreform.

Warum diese Bildungsreform keine Zustimmung bei den Lehrern findet, beleuchten wir in einem bereits im letzten Herbst gesendeten Hintergrundbericht. Unser zweiter Beitrag führt uns in ein kleines Dorf im letzten Winkel des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca. Von der staatlichen Schulbehörde mit ihren Problemen allein gelassen, haben sich dort Eltern zusammen getan um eine unabhängige, kommunale Oberstufe zu gründen.

Auch die Musik kommt diesmal aus Mexiko und hat mit den Lehrerprotesten zu tun. Der Titel „Son de la Baricada“ beschreibt den aus dem Lehrerstreik im Frühjahr 2006 hervorgegangenen Aufstand in Oaxaca. „Nos faltan 43“ bringt die Wut der Mexikanerinnen und Mexikaner über das gewaltsame Verschwindenlassen von 43 Studenten des Lehrerseminars von Ayotzinapa zum Ausdruck. Eine lückenlose Aufklärung dieses Verbrechens sowie die Bestrafung der Verantwortlichen des Massakers von Nochixtlán im Frühjahr 2016 sind weitere Forderungen der CNTE für den Runden Tisch.

Wir wünschen eine spannende halbe Stunde.